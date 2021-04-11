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В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи отметил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся
Территория завода по обогащению урана в Натанзе REUTERS/Raheb Homavandi
Описание
Территория завода по обогащению урана в Натанзе
© REUTERS/Raheb Homavandi

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

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"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.

По его словам, "сегодняшние действия в отношении центра по обогащению [урана] в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса".

Ранее официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

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