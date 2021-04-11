СМИ: КНДР завершила создание 3000-тонной подлодки

ТАСС, 11 апреля. КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, свидетельствуют данные разведки Республики Корея и США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

"И южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года", - рассказали источники агентства. Один из собеседников добавил, что КНДР "выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США".

По информации Yonhap, во время демонстрации новой подлодки КНДР может провести испытания баллистической ракеты, например "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").

Во вторник эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщили, что власти КНДР могут вести подготовку к испытанию пуска баллистической ракеты с подводной лодки. На проанализированных специалистами снимках видно перемещение баржи с погружным стендом для испытания ракет. Однако в центре уточнили, что на барже не замечено транспортно-пускового контейнера с ракетой.