В Египте заявили, что отношения Каира и Москвы служат интересам двух стран

КАИР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Отношения Каира и Москвы отличаются глубиной и служат интересам двух стран. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава МИД арабской республики Самех Шукри в преддверии намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.

"Планируем продолжить координацию и консультации, которые объединяют нас с министром Лавровым, затронув двусторонние отношения, а также развитие событий на региональном и международном уровнях, - сказал он. - Египетско-российские отношения отличаются глубиной и служат интересам обеих сторон. В первую очередь здесь речь идет о проекте АЭС в Эд-Дабаа и его важности для развития Египта, российской промышленной зоне в районе Суэцкого канала, а также содействии в развитии железных дорог путем поставок железнодорожных вагонов в сотрудничестве с Венгрией".

"Безусловно, в повестке переговоров развитие торгового обмена между двумя странами, запрос Египта о о присоединении к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза и поддержка, которую мы получаем в этом плане от России, в дополнение к региональной ситуации, включая палестинский вопрос и кризисы в Сирии и Ливии, достижение стабильности в целом на Ближнем Востоке, координация и консультации в международных организациях, а также решение глобальных вопросов, которые влияют на мир и безопасность, - указал Шукри. - В плане развития двусторонних отношений планируем обсудить преодоление всех имеющихся трудностей, связанных с административно-исполнительными органами, продвижение в реализации достигнутых соглашений и правовую базу, которая согласована между нами".

Глава египетского МИД также заявил о том, что в Каире с нетерпением ждут мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества России и Египта, сроки которых были скорректированы из-за пандемии коронавируса. "Мы с нетерпением ждем таких мероприятий в свете тех отношений, которые связывают два народа, - подчеркнул он. - Мы всегда отдаем дань уважения российской культуре и тому интересу, который она вызывает в мировом масштабе и всех видах искусства, огромному наследию и произведениям, влияющим на культурные тенденции в мире. Да, коронавирус, возможно, наложил ограничения на активизацию этого обмена, однако мы надеемся, что, когда сможем обуздать пандемию, мы возобновим эту деятельность".