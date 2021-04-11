Шесть партий войдут в состав горсовета Бишкека по итогам выборов

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Представители шести политических партий войдут в состав Бишкекского городского кенеша (совета) по итогам состоявшихся в воскресенье в Киргизии выборов в местные органы власти. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

"По предварительным данным, в состав столичного кенеша пройдут представители шести политических партий, которые сумели преодолеть семипроцентный барьер", - заявил представитель Центризбиркома. Речь идет о партиях "Эмгек" ("Труд"), "Ак-Бата" ("Благословение"), Национал-демократическая партия Кыргызстана (НДПК), "Ата-Журт - Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан") и "Ынтымак" ("Гармония"). Их представители получат в среднем по 7-9 мандатов.

В состав горсовета второго по величине города страны, областного центра Ош проходят четыре партии - "Улуттар биримдиги элдик партиясы" ("Объединенная народная партия"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Ата-Журт - Кыргызстан" и "Ынтымак".

Ни одна из этих партий в настоящее время не входит в состав высшего законодательного органа страны. В Киргизии региональные выборы традиционно считаются генеральной репетицией перед парламентскими, которые должны пройти до конца текущего года. В ЦИК подчеркнули, что это лишь предварительные данные, официальные результаты станут известны после получения протоколов со всех избирательных участков.

По данным ЦИК, всего в выборах в местные органы власти приняли участие более 30% из внесенных в списки 3,3 млн избирателей. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах претендовали 18 772 кандидата.