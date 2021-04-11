В Абхазии завершились выборы в органы местного самоуправления

СУХУМ, 11 апреля. /ТАСС/. Выборы в органы местного самоуправления завершились в Абхазии, участки по всей республике закрылись в 20:00 мск.

"Ровно в 20:00 мск мы закрыли избирательные участки и приступили к подсчету голосов. Последние данные по явке избирателей были за 18:00 мск. Согласно им, в 12 из 19 столичных округов выборы состоялись и можно уже говорить о легитимности Сухумского городского собрания нового созыва. Как обстоят дела в остальных округах - покажет уже подсчет голосов", - рассказал ТАСС член избирательной комиссии Сухума.

По информации председателей избирательных комиссий районов Абхазии, в большинстве округов, по данным на 18:00 мск, преодолен порог явки в 25%.

Выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным округам. По данным милиции, каких-либо правонарушений в день выборов на участках не зафиксировано.