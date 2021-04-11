На юго-востоке Румынии прошли совместные с США учения с артиллерийскими стрельбами

БУХАРЕСТ, 11 апреля. /ТАСС/. Учения Rapid Falcon II ("Быстрый сокол-2") прошли на 57-й базе ВВС "Михаил Когэлничану" в румынском уезде Констанца (юго-восток страны) с артиллерийскими подразделениями штаба сухопутных сил и американских военных сил, дислоцированных в Европе. Об этом сообщило в воскресенье Радио Румынии.

"Учения подтвердили высокий уровень мастерства и взаимодействия американских и румынских артиллеристов, - рассказал в интервью радио начальник штаба румынских сухопутных сил, генерал-майор Юлиан Бердилэ. - <...> Система HIMARS укрепляет на союзном уровне задачи альянса по линии сдерживания и коллективной обороны".

На прошедших в субботу учениях американские военные силы задействовали две мобильных артиллерийских системы HIMARS 41-й бригады наземной артиллерии, дислоцированной в гарнизоне Графенвер (Германия), уточнило министерство национальной обороны Румынии.

Посольство США в Румынии сообщило, что силы специальных операций 352-й эскадрильи и 41-й бригады наземной артиллерии провели учения со стрельбами дальнего радиуса действия ракетами Himars в районе румынского черноморского побережья. "Экипаж сил специальных воздушных операций погрузил ракетную систему HIMARS в самолет MC-130J Commando II на авиабазе Рамштайн вместе с партнерами из сухопутных сил США в Европе, как часть задачи по быстрому перемещению в Румынию с симулированием стрельб в Констанце и возвращению на базу в Германии", - отмечается в сообщении, распространенном посольством США в Румынии.