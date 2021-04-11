СМИ: Петржичек покинет пост министра иностранных дел Чехии

ПРАГА, 11 апреля. /ТАСС/. Томаш Петржичек покинет пост министра иностранных дел Чехии, а его место займет действующий министр культуры республики Лубомир Заоралек, который с 2014 по 2017 год возглавлял внешнеполитическое ведомство республики. В понедельник лидер Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), которой принадлежат оба министерских портфеля, первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек обратится к премьер-министру Андрею Бабишу с просьбой провести перестановки в кабмине. Об этом сообщил в воскресенье сайт газеты "Лидове новины".

Президент Чехии Милош Земан, который уже длительное время критикует деятельность Петржичека на посту руководителя национальной дипломатии, заявил ранее в воскресенье, что, если премьер предложит ему утвердить изменения в правительстве, он не будет возражать. Кресло министра культуры, по данным газеты, получит мэр города Наход (Северная Чехия) и депутат нижней палаты парламента от ЧСДП Ян Бирке.

Земан сказал о Бирке, что "это будет прекрасный министр культуры". Глава Пражского града после поступления соответствующей просьбы от Бабиша намерен без задержки провести церемонию назначения новых министров.

Между тем газета "Млада фронта Днес" со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что кадровые изменения в чешском правительстве должны произойти не позднее предстоящей среды.