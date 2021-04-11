Киргизия после референдума станет президентской республикой

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Состоявшийся в воскресенье в Киргизии референдум по изменениям в основной закон сделал ее страной с президентской формой правления. Для успешного завершения всенародного голосования требовалось, чтобы в нем приняли участие более 30% из внесенных в списки 3,6 млн избирателей. По официальным данным ЦИК, в референдуме приняли участие 37,4% избирателей, почти 79% из которых одобрили внесение поправок.

Киргизия оставалась единственной в Центральной Азии страной, где существовала относительно сильная парламентская система, способная влиять на принимаемые президентом и правительством решения. Более того, депутаты могли самостоятельно предлагать и утверждать структуру и состав кабмина.

По итогам референдума президент фактически получил суперполномочия, которых не было ни у кого из его предшественников. В соответствии с новой конституцией он будет иметь полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Обязанности главы кабмина станет выполнять руководитель президентской администрации. Кроме того, глава государства сможет баллотироваться на два пятилетних срока вместо одного шестилетнего.

При этом функции законодательного органа значительно сокращаются. У депутатов к тому же появится конкурирующая структура - народный курултай (съезд, собрание), его участники также будут наделены правом законодательных инициатив. Подробно говорить о работе курултая пока невозможно, поскольку его функциональные обязанности окончательно не определены. Они будут регулироваться конституционными законами, которые предстоит принять парламенту.

Президент Киргизии Садыр Жапаров, возглавивший страну осенью прошлого года после отставки на фоне беспорядков прежнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, не скрывает, что является одним из инициаторов внесения поправок в основной закон. Поэтому мотивы озвученного им призыва к избирателям вполне понятны. "Я как глава государства призываю всех наших соотечественников, имеющих право голоса, не быть равнодушными к будущему своей страны, - заявил он в воскресенье в обращении к нации. - События октября прошлого года (беспорядки и смещение Жээнбекова с поста президента - прим. ТАСС) потребовали от нас выбора дальнейшего пути, а также повышения ответственности и наведения порядка в стране. Власть тогда не услышала голос народа. Устав от безответственности, несправедливости и произвола власти, народ потребовал системных преобразований", - отметил Жапаров.

Он также назвал одобренный в воскресенье основной закон уникальным документом. "Новый проект конституции был разработан с участием научного сообщества, активных и видных представителей общественности", - сказал глава государства и добавил, что все предыдущие варианты главного документа страны были скопированы у других государств.

Девятый по счету референдум

Состоявшийся в воскресенье референдум является девятым по счету в новейшей истории Киргизии. Во время предыдущих тоже принималась либо новая конституция, либо поправки к ней. Причем все эти референдумы по стечению обстоятельств совпадали с интересами действующих президентов. Между тем, как считают некоторые эксперты, после нынешнего плебисцита Жапаров может столкнуться с негативной реакцией некоторых западных государств, до сих пор поддерживавших "островок демократии" в регионе.

"Полагаю, что президент после принятия новой конституции может столкнуться с проблемами внешнеполитического характера. Посольство США в республике еще осенью прошлого года - почти сразу же после обнародования инициативы о конституционной реформе - однозначно выступило против внесения поправок. Думаю, что Соединенные Штаты и Евросоюз будут пытаться различными методами изменить ситуацию, создавая в республике почву для недовольства и митингов", - высказал свое мнение в беседе с ТАСС сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков. По его мнению, для раскачивания общественно-политической ситуации могут привлекаться многочисленные неправительственные организации.

В действительности же пока не понятно, как собирается Жапаров в дальнейшем выстраивать отношения с активно критикующим его реформы Западом. Особенно с учетом того, что перманентно испытывающая финансовые трудности республика во многом зависит от объемов поступающей от западных государств и международных организаций помощи, включая средства на покрытие дефицита бюджета.

Выборы в местные органы власти

Одновременно с референдумом в Киргизии прошли выборы в местные органы власти. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендовали 18 772 кандидата, в среднем 2,5 человека на место.

По итогам голосования в состав горсоветов двух крупнейших городов - Бишкека и Оша - вошли представители мало известных до сих пор политических партий. Большинство местных экспертов уверены, что это свидетельствует о том, что успешно принимавшие участие в выборах на протяжении двух десятков лет партии начали сдавать свои позиции и терять популярность.