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МВД Киргизии сообщило, что обстановка после выборов и референдума стабильная

По данным ведомства, ранее поступил сигнал о пикете возле здания Центризбиркома, однако позже "его участники разошлись"

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Общественно-политическая обстановка в Киргизии, где в воскресенье состоялись выборы в местные органы власти и референдум по внесению поправок в конституцию, стабильная и полностью контролируется правоохранительными органами. Об этом ТАСС сообщили в дежурной части министерства внутренних дел республики.

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"В данное время обстановка стабильная, никаких попыток нарушения общественного порядка на территории республики после завершения голосования не зафиксировано", - заявил дежурный офицер.

По его словам, ранее поступил сигнал о пикете возле здания Центризбиркома, однако в настоящее время "его участники разошлись". Это были около 30 представителей четырех партий, люди выражали несогласие с итогами голосования и заявляли, что не признают результаты. Для обеспечения правопорядка к зданию ЦИК были направлены два патрульных экипажа. "[Сейчас] обстановка полностью контролируется органами правопорядка", - подчеркнули в МВД.

Между тем личный состав министерства продолжает нести службу в усиленном режиме. В частности, усилены охрана стратегических объектов и мест массового скопления людей, патрулирование населенных пунктов и автодорог.

11 апреля на территории Киргизии состоялись референдум о внесении поправок в конституцию и выборы депутатов городских и сельских кенешей (советов). По официальным данным ЦИК, в референдуме приняли участие 37,4% избирателей, почти 79% из которых одобрили внесение поправок.

Правопорядок во время голосования обеспечивали 9 тыс. сотрудников милиции и несколько тысяч народных дружинников.

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