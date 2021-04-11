Reuters: Блинкен во время визита в Брюссель обсудит РФ, Украину, а также Иран и Афганистан

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить Россию, Украину, а также Иран и Афганистан. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Дополнительных деталей о поездке агентство не приводит, однако напоминает, что одновременно с Блинкеном в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Представитель Госдепартамента в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о готовящемся визите заявил, что у него "в настоящий момент нет [информации] о каких-либо поездках, которую можно было бы объявить".

О намерении Блинкена на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне утверждений о наращивании РФ военной активности сообщало в пятницу со ссылкой на источники агентство Bloomberg. С 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе, где в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.