NYT: в США подтвердили причастность Израиля к аварии в Натанзе

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Израильская сторона имеет отношение к аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источник.

Как говорится в публикации, "американское должностное лицо подтвердило, что Израиль сыграл роль в отключении энергии в Натанзе". Данный источник издания отметил, что имеются пока лишь "отрывочные данные".

В Госдепартаменте отказались подтвердить информацию газеты о том, что, по мнению США, Израиль может быть причастен к произошедшему. "Мы отказываемся комментировать", - заявил ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства. В Белом доме и Пентагоне на аналогичные запросы ТАСС в Вашингтоне пока не ответили.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".