Экзитпол: правоцентрист и экс-банкир Лассо побеждает на выборах президента Эквадора

БОГОТА, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", побеждает на выборах президента Эквадора. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые были подготовлены в воскресенье компанией Cedatos, которая занимается изучением общественного мнения.

По предварительным данным, Лассо получает 53,24% голосов. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", заручился поддержкой 46,76% избирателей.

Ожидается, что Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора огласит предварительные итоги голосования в 19:00 (03:00 мск понедельника).