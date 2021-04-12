Левоцентрист Андрес Араус признал поражение на выборах президента Эквадора

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", признал поражение на выборах президента Эквадора. Заявление политика транслировалось в воскресенье вечером в Facebook.

"Это неудача на выборах, но ни в коем случае не политическое или моральное поражение, - заявил Араус. - После этой пресс-конференции я позвоню Гильермо Лассо и поздравлю его с победой на выборах".

Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", на встрече со своим штабом, которая транслировалась в Facebook, заявил, что день выборов стал "историческим". "Эквадорцы выразили своим голосованием необходимость перемен и желание лучших дней для всех", - заявил политик.

Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье в Эквадоре. По итогам обработки 97% бюллетеней, Лассо получает 52,51% голосов. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", заручился поддержкой 47,49% избирателей. Последний уже признал свое поражение.

Поздравления Лассо

Президент Эквадора Ленин Морено поздравил Лассо с победой на выборах главы государства.

"Сегодня эквадорский народ продемонстрировал зрелость демократии в день выборов, прошедших мирно и прозрачно. Поздравляю Гильермо Лассо и желаю ему всяческих успехов на благо эквадорцев", - написал Морено в Twitter.

Свои поздравления также направил занимавший пост президента республики с 2007 по 2017 год Рафаэль Корреа, который является сторонником проигравшего кандидата Андреса Арауса. "Мы искренне верили, что выиграем, но наши прогнозы не оправдались. Удачи Гильермо Лассо, его успех будет успехом Эквадора", - написал политик в Twitter.

Президент Колумбии Иван Дуке поздравил Лассо с победой на президентских выборах в Эквадоре.

"Поздравляем Гильермо Лассо с избранием президентом Эквадора", - написал он в Twitter.

Дуке добавил, что уже провел с Лассо телефонный разговор. "Мы продолжим укреплять наши торговые отношения, отношения в областях безопасности и андской интеграции на благо наших стран", - подчеркнул президент Колумбии.