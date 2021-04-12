Хайнань развивает сотрудничество с более 180 странами и регионами мира

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань сотрудничает с зарубежными партнерами из 183 стран и регионов мира. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

В материале подчеркивается, что провинция активно развивает международное сотрудничество и обмены. По данным издания, в 2020 году порядка 80 стран и регионов мира инвестировали в Хайнань, что в два раза превышает показатель 2019 года. Как ранее сообщило статистическое управление региона, объем иностранных инвестиций в экономику острова в прошлом году превысил $3 млрд.

Как пишет газета со ссылкой на представителей иностранных компаний на Хайнане, остров привлекает инвесторов преференциальной политикой порта свободной торговли, благоприятной экологической ситуацией, высоким качеством услуг для бизнеса. По словам секретаря парткома провинции Шэнь Сяомина, "политическая среда, экология и деловой климат должны стать тремя ключевыми конкурентными преимуществами Хайнаня".

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.