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Губернатор заявил, что Хайнань после завершения пандемии ожидает еще больше туристов из РФ

Фэн Фэй рассказал, что провинция подготовила для россиян новые туристические продукты

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань после завершения пандемии нового коронавируса надеется на еще более значительный приток туристов из России. Об этом заявил в понедельник губернатор провинции Фэн Фэй.

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"Я приведу простой пример: в 2019 году нашу провинцию посетили 330 тыс. российских туристов, то есть среди иностранных отдыхающих каждый четвертый был из России, - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества острова с РФ в сфере туризма. - Мы надеемся, что, как только закончится пандемия, еще больше российских друзей приедут на Хайнань отдохнуть".

По словам губернатора, провинция подготовила для россиян ряд новых туристических продуктов. Как он уточнил, администрация острова также стремится активизировать сотрудничество с Россией в культурно-гуманитарном и научно-техническом направлениях.

Согласно официальным данным, в 2019 году Хайнань посетили 83 млн туристов, из них 1,42 млн - иностранные граждане. В связи с пандемией за прошлый год суммарный показатель снизился на 22%, составив 64,55 млн человек.

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