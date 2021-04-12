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WP: Байден предложит экс-сотрудницу АНБ на пост главы агентства по кибербезопасности

По данным издания, президент США также объявит о выдвижении экс-заместителя главы АНБ Джона Инглиса на должность директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в понедельник выдвинуть Джен Истерли на должность главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает в воскресенье со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Как отмечает издание, ранее Истерли работала в Агентстве национальной безопасности (АНБ), а также помогала "в становлении киберкомандования ВС США более десяти лет назад". Кроме того, как пишет The Washington Post, Байден в понедельник, как ожидается, объявит о выдвижении экс-заместителя главы АНБ Джона Инглиса на должность директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме. Создание этого поста, как поясняет газета, было одобрено Конгрессом в декабре прошлого года.

"Предполагается, что обоих претендентов <...> ждет гладкий [процесс] утверждения [их кандидатур] Сенатом [Конгресса США]", - пишет The Washington Post.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)
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