Свыше 260 представителей посольств и консульств посетили Хайнань в 2020 году

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Более 260 сотрудников расположенных на территории КНР посольств и генеральных консульств посетили Хайнань в 2020 году после публикации программы строительства на острове порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как указывается в материале, это "беспрецедентное" количество дипломатов в истории развития Хайнаня, которое демонстрирует большую привлекательность строительства свободного порта. Газета также отмечает, что в прошлом году дипломаты из более чем 37 стран, в том числе послы в КНР, посетили район Цюнчжоу на востоке провинции, что стало самым высоким показателем с момента создания на острове особой экономической зоны в 1988 году.

Как заявил глава отдела международных связей парткома провинции Ван Шэн, слова которого приводит газета, благодаря проводимой политике открытости и строительству порта свободной торговли Хайнань "дал мощный сигнал всему международному сообществу". "В будущем мы не только продолжим содействовать инновационному развитию и внешнеторговой деятельности провинции, но и будем усиливать открытость острова, открывать двери Хайнаня всему миру", - добавил он.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.