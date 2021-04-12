Наблюдатели от МПА СНГ, ОДКБ и ШОС признали референдум по изменению Конституции Киргизии

БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Состоявшийся в Киргизии 11 апреля референдум о внесении поправок в конституцию республики соответствовал международным нормам. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации, представитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Фарит Мухаметшин.

"По результатам мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу, что референдум по проекту закона Кыргызской Республики о Конституции Кыргызской Республики, состоявшийся 11 апреля 2021 года, может быть охарактеризован как соответствующий национальному законодательству и международным обязательствам Кыргызской Республики", - заявил он.

По его словам, в состав миссии наблюдателей от МПА СНГ входили представители восьми государств.

Наблюдатели МПА ОДКБ

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи ОДКБ считают, что референдум по изменению Конституции Киргизии состоялся, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

"Международные наблюдатели МПА ОДКБ заявляют, о том, что в Кыргызской Республике выборы, референдум состоялись. Очень надеемся, что задуманные в Кыргызской Республике мероприятия, поправки в основной закон будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать все необходимые условия для поступательного развития государства, а также будут способствовать укреплению наших межгосударственных связей", - заявила Ковитиди.

Наблюдатели ШОС

Заместитель генсека ШОС Чжан Хайчжоу также заявил, что референдум по Конституции Киргизии был проведен в соответствии с законодательством и международными обязательствами республики.

"Миссия заявляет, что референдум по проекту закона о Конституции Кыргызской Республики проведен в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами Кыргызской Республики", - сказал Хайчжоу.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялись референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Участие в голосовании приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых высказались за принятие изменений основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.