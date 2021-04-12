Имена лидеров первого тура президентских выборов в Перу могут объявить в мае

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Перу ожидает второй тур президентских выборов, но о том, какие именно кандидаты примут в нем участие, может стать известно лишь в начале мая. Об этом в интервью государственному телевидению страны сообщил в воскресенье председатель ЦИК республики Хорхе Луис Салас.

"Это прогноз, но будет решено, кто пойдет во второй тур, в первую неделю мая", - заявил он.

По данным экзитполов, подготовленных социологической службой Ipsos, в первом туре лидирует представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Он набирает 16,1% голосов. Его соперники Эрнандо де Сото и Кейко Фухимори, представляющие правые партии "Вперед, страна" и "Народная сила" соответственно, делят второе место с 11,9% голосов каждый. Центризбирком пока не опубликовал предварительные данные подсчета голосов.

Для победы в первом туре кандидат должен получить абсолютное большинство голосов. Если это никому не удается, проводится второй тур, в котором принимают участие два претендента, набравшие наибольший процент голосов.