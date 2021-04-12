СМИ: в Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил темнокожего. Об этом сообщила местная газета Star Tribune .

По ее данным, речь идет о 20-летнем Данте Райте. Сотрудники полиции города остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Губернатор Миннесоты и мэр Бруклин-Сентера заявили, что следят за развитием ситуации.

Суд в Миннеаполисе

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.