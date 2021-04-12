В Сеуле заявили, что США не побуждали вступать в Четырехсторонний диалог по безопасности

СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. США не призывали Республику Корея присоединиться к Четырехстороннему диалогу по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), который, помимо прочего, ставит перед собой цель противостоять экспансии Китая. Об этом заявил представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, комментируя соответствующее сообщение японской газеты Yomiuri, сообщил в понедельник телеканал KBS.

В воскресенье издание со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал такой призыв 2 апреля в ходе встречи с начальником управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. Со Хун в ответ на это якобы указал, что Сеул придерживается позиции не участвовать в структурах, которые направлены против конкретной страны.

"Сообщение газеты не соответствует действительности и не отражает того, что на самом деле обсуждалось представителями Сеула и Вашингтона", - подчеркнул представитель администрации южнокорейского президента.

Yomiuri также сообщила, что проведенная в штате Мэриленд встреча представителей трех стран якобы вскрыла разногласия в подходах к решению проблемы КНДР между США и Южной Кореей. В частности, по данным газеты, южнокорейская сторона призвала к скорейшему возобновлению переговоров Вашингтона и Пхеньяна, однако администрация президента США Джо Байдена выступила против ведения "опрометчивого диалога" с КНДР.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки". В ноябре 2017 года четыре страны также сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в регионах Индийского и Тихого океанов.