Наблюдатели заявили, что референдум в Киргизии прошел в соответствии с законодательством

БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Состоявшиеся в Киргизии в воскресенье референдум по поправкам в конституцию и выборы депутатов региональных советов прошли в соответствии с национальным законодательством республики. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркского совета) Омер Кожаман.

"Референдум прошел открыто, в соответствии законодательством республики и международными стандартами", - сказал он, комментируя предварительные выводы миссии об организации и проведении голосования. По его словам, во время выборов и плебисцита не было отмечено каких-либо серьезных технических или организационных проблем.

"Также не было зафиксировано вмешательства в деятельность наблюдателей, и были соблюдены при голосовании все санитарные требования", - добавил представитель Тюркского совета. По его словам, официальные выводы наблюдателей от этой организации будут предоставлены в ближайшие дни.

Глава миссии наблюдателей от ТюркПА, депутат Национального собрания Турции Шекер Реджеп также заявил, что референдум по изменению Конституции Киргизии был проведен в соответствии с международными стандартами.

"Мы хотели бы отметить, что референдум по конституции, который был проведен 11 апреля 2021 года, прошел в соответствии с международными стандартами", - сказал он.

Реджеп также отметил, что избирательные участки были оснащены всем необходимым оборудованием, и высоко оценил противоэпидемические меры, принятые во время голосования.

Миссия наблюдателей ОИС

Кроме того, глава миссии наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шакир Махмуд Бандар подчеркнул, что референдум по изменению Конституции Киргизии был организован в соответствии с национальным и международным законодательством.

"Миссия наблюдателей отмечает, что местные выборы и референдум были организованы в соответствии с избирательным законодательством Кыргызской Республики и международным правом по выборам", - сказал он.

"Верим, что успех выборов в Кыргызской Республики укрепил демократические процессы по развитию и увеличению благосостояния кыргызского народа", - добавил представитель ОИС.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялись референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Участие в голосовании приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых высказались за принятие изменений основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.