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Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к инциденту на объекте в Натанзе

В Тегеране заявили, что отомстят за атаку, когда посчитают необходимым
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели", - сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что "ответом Израилю будет еще больший прогресс [Ирана] в ядерной сфере". Слова политика приводит агентство IRNA.

Зариф добавил, что "элите и народу [Ирана] нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями".

Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, когда посчитает это необходимым, заявили в МИД Ирана.

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ИранИзраиль
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