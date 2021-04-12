Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к инциденту на объекте в Натанзе

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели", - сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что "ответом Израилю будет еще больший прогресс [Ирана] в ядерной сфере". Слова политика приводит агентство IRNA.

Зариф добавил, что "элите и народу [Ирана] нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями".

Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, когда посчитает это необходимым, заявили в МИД Ирана.