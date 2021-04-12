МИД Ирана ожидает, что во время визита Лаврова будет подписан договор о сотрудничестве

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Соглашение о всестороннем сотрудничестве может быть подписано время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Россия была одной из первых стран, отношения с которой стали регулироваться соглашением. Мы приняли действия для его продления, и то, что будет завтра подписано, станет результатом этих усилий", - сказал он.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. 24 сентября 2020 года во время визита в Москву глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перед очередным продлением иранская сторона намерена рассмотреть возможности актуализации документа с учетом нынешних реалий.

Лавров посетит Тегеран с официальным визитом 13 апреля и встретится с главой МИД Ирана. В ходе переговоров планируется обсуждение ядерной сделки, двустороннего сотрудничества и ситуации в регионе.