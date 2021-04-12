В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии приняло решение о прекращении трансляции в республике телеканала Euronews. Об этом сообщает в понедельник сайт ведомства.

"Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по данным Мининформа, с понедельника в республике начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. В Мининформе выразили надежду, что "новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны".

В белорусской компании "Белтелеком", являющейся крупнейшим в республике поставщиком интернет-услуг и телевидения, подтвердили прекращение вещания телеканала Euronews. "Да, с сегодняшнего дня вещание Euronews прекращено", - отметили в компании. Также с утра перестал транслировать Euronews еще один крупный телекоммуникационный оператор республики - "Космос ТВ".