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Кризис на Украине

Reuters: офис Зеленского направил запрос на организацию разговора с Путиным

Темой переговоров может стать ситуация в Донбассе, отмечает агентство
Президент Украины Владимир Зеленский Иван Николаев/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель.

"Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала она.

Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским, "но при необходимости это может быть очень быстро организовано".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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