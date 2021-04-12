Reuters: офис Зеленского направил запрос на организацию разговора с Путиным

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель.

"Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала она.

Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским, "но при необходимости это может быть очень быстро организовано".