{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Иран нарастит на 50% производственные мощности ядерного объекта в Натанзе после диверсии

Инцидент на объекте по обогащению урана "Шахид Ахмади Рошан" не стал препятствием для обогащения, подчеркнул вице-президент Ирана Али Акбар Салехи

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Диверсия на иранском ядерном объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%. Об этом заявил в понедельник вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Вчерашний инцидент на объекте по обогащению [урана] "Шахид Ахмади Рошан" [в Натанзе] не стал препятствием для обогащения, в комплексе было подключено аварийное энергоснабжение", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ. По словам вице-президента Ирана, "в кратчайшие сроки объект в Натанзе продолжит работу с наращиванием производительности на 50%".

Он добавил, что "в течение нескольких дней власти заменят поврежденные центрифуги на другие с большей мощностью".

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Теги
Иран
Президиум ХДС выступил в поддержку Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов
Ранее берлинское отделение ХДС объявило о поддержке Маркуса Зёдера
Читать полностью