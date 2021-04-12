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Руководство ХДС поддержало Лашета в качестве кандидата в канцлеры от консерваторов

ХСС пока еще не обозначал свою позицию

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Президиум и правление германского Христианско-демократического союза (ХДС) в большинстве своем поддержало выдвижение лидера партии Армина Лашета единым кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь этой политической силы Пауль Цимиак.

"Картина однозначная как в правлении, так и в президиуме, - сказал он. - Есть широкая поддержка Армина Лашета как кандидата от ХДС и ХСС", - сказал он.

Лашет долгое время был единственным кандидатом от консерваторов перед парламентскими выборами, запланированными на 26 сентября. В воскресенье о своей готовности баллотироваться выступил и глава ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Это было сделано на фоне падения рейтингов консервативного блока и самого Лашета.

ХСС со своей стороны пока еще не обозначал позицию - соглашаться ли с тем, что кандидатом должен стать Лашет или же продолжать настаивать на своем кандидате. Как ожидается, там окончательно определятся в течение ближайшего дня. "Все остальные шаги остаются за ХСС", - сказал Лашет.

ХДС и ХСС имеют общую фракцию в Бундестаге. ХДС представлен в 15 федеральных землях, а ХСС является региональной партией и осуществляет политическую деятельность только в Баварии.

В Германии перед выборами каждая партия определяется с лидером партийного списка. Победившая политическая сила получает полномочия формирования коалиционного правительства, а лидер списка становится канцлером.

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