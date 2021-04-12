Нетаньяху на встрече с главой Пентагона назвал Иран главной угрозой на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в понедельник Иран в качестве главной угрозы стабильности на Ближнем Востоке и заверил, что не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием.

"На Ближнем Востоке нет более серьезной угрозы, чем Иран. Иран не отказался от своего стремления обладать ядерным оружием и не прекратил призывать к уничтожению Израиля. Я как премьер-министр Израиля никогда не позволю Ирану заполучить ядерные средства для проведения геноцида против Израиля. Израиль продолжит защищать себя", - сказал Нетаньяху на совместной пресс-конференции после переговоров в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином, которую транслировали основные каналы израильского ТВ.