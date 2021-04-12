{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв на ядерном объекте в Натанзе
Обновлено 

Атомное агентство Ирана подтвердило, что на объекте в Натанзе был взрыв

В одном из диспетчерских помещений обрушился потолок, отметили в организации
Ядерный объект в Натанзе Atomic Energy Organization of Iran via AP
Описание
Ядерный объект в Натанзе
© Atomic Energy Organization of Iran via AP

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила, что на объекте в Натанзе был взрыв, а также обрушение потолка в одном из помещений. Об этом заявил в понедельник Официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

На эту тему

"То, что мы увидели - это [проблема] в системе электрообеспечения. Взрыв был не таким сильным, чтобы все разрушить, но в одном из диспетчерских помещений обрушился потолок", - цитирует его агентство Tasnim.

Теги
ИранВзрыв на ядерном объекте в Натанзе
Президент Чехии поручил лидеру социал-демократов временно исполнять обязанности главы МИД
В свою очередь Ян Гамачек сообщил, что новым главой МИД в ближайшее время станет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек
Читать полностью