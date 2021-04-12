Атомное агентство Ирана подтвердило, что на объекте в Натанзе был взрыв

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила, что на объекте в Натанзе был взрыв, а также обрушение потолка в одном из помещений. Об этом заявил в понедельник Официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

"То, что мы увидели - это [проблема] в системе электрообеспечения. Взрыв был не таким сильным, чтобы все разрушить, но в одном из диспетчерских помещений обрушился потолок", - цитирует его агентство Tasnim.