Алиев заявил, что Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты "Искандер-М"

БАКУ, 12 апреля. /ТАСС/. Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты "Искандер-М", которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

"Откуда у армянской армии эти ракеты ["Искандер"]? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим", - сказал Алиев.

Он добавил, что ракеты "Искандер" "были использованы после освобождения Шуши". "У нас есть достаточно информации. Просто мы ждем официального разъяснения", - подчеркнул глава государства.

2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель ANAMA заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса "Искандер-М".

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Это [отсутствие применения] было подтверждено", - сказал он. Песков добавил, что Кремль "не располагает информацией", откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.