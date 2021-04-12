Взрыв на ядерном объекте в Иране. Главное

Как заявил Али Акбар Салехи, диверсия не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%.

В МИД России надеются, что инцидент на объекте в Натанзе не повлияет на переговоры по ядерной сделке. В ведомстве отметили, что внимательно следят за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей в связи с ситуацией на заводе по обогащению урана.