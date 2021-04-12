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Взрыв на ядерном объекте в Иране.
Взрыв на ядерном объекте в Иране.
Взрыв на ядерном объекте в Иране.
Взрыв на ядерном объекте в Иране.
Взрыв на ядерном объекте в Иране.
Взрыв на ядерном объекте в Натанзе

Взрыв на ядерном объекте в Иране. Главное

Ядерный объект в Натанзе
© EPA/STR, архив

12 апреля Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила, что на объекте в Натанзе был взрыв. ТАСС собрал главные факты об инциденте. 

  • 11 апреля ОАЭИ сообщила об аварии в распределительной электросети на атомном объекте в Натанзе. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет
  • При этом официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения объекта после аварии. Он упал в вентиляционное отверстие с высоты около семи метров и сломал ногу. 
  • Руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".
  • Как утверждает The New York Times со ссылкой на источники, авария произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной
  • Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также обвинил Израиль в причастности к инциденту. В Тегеране заявили, что отомстят за атаку, когда посчитают необходимым.

  • По данным агентства Nournews, власти страны установили личность человека, устроившего аварию в Натанзе. 

  • Как заявил Али Акбар Салехи, диверсия не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%. 

  • В ОАЭИ отметили, что "иранская сторона сможет в скором времени устранить нанесенный ущерб".

  • В МИД России надеются, что инцидент на объекте в Натанзе не повлияет на переговоры по ядерной сделке. В ведомстве отметили, что внимательно следят за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей в связи с ситуацией на заводе по обогащению урана.

Теги
ИранВзрыв на ядерном объекте в Натанзе
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