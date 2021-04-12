ЕС расширил санкции против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение продлить свои ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года. Совет также добавил восемь лиц и три организации в этот санкционный список с учетом их роли в насильственном реагировании на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года", - отмечается в нем.

Как подчеркивает Совет, "эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций". "Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам", - говорится в заявлении.

Таким образом, в черный список по Ирану входят в общей сложности 89 физических лиц и четыре организации. Совет напоминает, что санкции были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.