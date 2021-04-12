ХСС поддержал Маркуса Зёдера как кандидата в канцлеры ФРГ от блока консерваторов

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Президиум германской партии Христианско-социальный союз (ХСС) поддержал своего председателя Маркуса Зёдера в качестве кандидата в канцлеры от единого консервативного блока ХДС/ХСС. Об этом заявил в понедельник генсек этой партии Маркус Блуме.

"Президиум ХСС провел совещание и единогласно поддержал Маркус Зёдера", - сказал он.

Консервативный блок ХДС/ХСС пытается определиться с тем, кто возглавит их список на выборах в Бундестаг 26 сентября. Долгое время был один кандидат - глава ХДС Армин Лашет, в воскресенье о своих амбициях заявил Зёдер. Позже ХДС поддержала своего кандидата. ХСС мог в теории уступить, но не стал. Теперь переговоры между обеими партиями, у которых в парламенте единая фракция, продолжатся.

Христианско-социальный союз - региональная партия, осуществляет политическую деятельность только в Баварии. В Бундестаге у нее общая фракция с Христианско-демократическим союзом, которая представлена во всех остальных федеральных землях.

В Германии перед выборами каждая партия определяется с лидером партийного списка. Победившая политическая сила получает полномочия формирования коалиционного правительства, а лидер списка становится канцлером.