AFP: во Франции считают, что кибератаки против Минобразования совершили из России и Китая

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Французские спецслужбы считают, что произошедшие на прошлой неделе многочисленные кибератаки на сайт Национального центра дистанционного образования (Cned) - подведомственного учреждения Министерства народного образования Франции - были осуществлены с территории РФ и КНР. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По его данным, пока удалось установить лишь страны, где находятся компьютеры, с которых, предположительно, осуществлялись кибератаки. Однако пока следователи не могут сказать, действительно ли в них участвовали граждане РФ и КНР и кто был заказчиком.

Ранее газета Le Journal du Dimanche сообщила, что онлайн-ресурсы Cned подверглись DDoS-атакам - их серверы "бомбардировали" запросами из целой сети компьютеров. Глава национального центра дистанционного образования Мишель Ревершон-Бийо заявил, что с прошлого вторника они пережили уже около 30 кибератак, каждая из которых была сильнее предыдущей.

Действия хакеров совпали по времени с переходом французских школ на дистанционное обучение в связи с введением третьего с начала эпидемии коронавируса карантина. В некоторых регионах страны пользователи испытывали проблемы с подключением. С этой недели все учащиеся средних и младших классов по всей стране ушли на пасхальные каникулы.