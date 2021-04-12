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Спецслужба Эстонии заявила о контактах правозащитника Сергеенко со спецслужбами России

Общественного деятеля арестовали

ТАЛЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Полиции безопасности Эстонии (КаПо) арестовала правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко из-за его якобы имевших место контактов со спецслужбами РФ. С таким утверждением выступил в понедельник генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.

"Мы арестовали его за то, что у него есть контакты со спецслужбами России, - сказал он порталу ERR. - Если человек говорит просто, что ему что-то нравится - это одно дело, но если он занимается своей деятельностью благодаря чужим спецслужбам, то это уже уголовное расследование".

Синисалу отказался от других комментариев, поскольку следствие по делу продолжается.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что Середенко был задержан в начале месяца, его подозревают "в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики". Как добавила Кюнгас, суд по ходатайству Госпрокуратуры выдал санкцию на арест Середенко, признав подозрения в его адрес и задержание обоснованными. Пресс-секретарь в интересах следствия отказалась разглашать другие подробности.

Посольство РФ в Эстонии назвала примером борьбы с инакомыслием задержание Сергея Середенко.

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