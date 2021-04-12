В ДНР заявили, что украинская армия обстреляла из минометов северную окраину Горловки

"Обстрел был в 16:35 со стороны подконтрольного Украине поселка Ленинское. Выпущено пять мин калибра 120 мм", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей .

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки. Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее представительство ДНР сообщило, что украинская армия за прошедшие сутки четыре раза обстреляла территорию республики.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.