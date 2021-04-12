Блинкен и Столтенберг обсудили утверждения о наращивании сил России на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре в преддверии визита главы американской дипломатии в Брюссель утверждения о наращивании Россией своего военного присутствия на границе с Украиной. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму", - утверждается в документе.