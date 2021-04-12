Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС по терроризму, наркотикам и беженцам

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Тегеран в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"МИД Ирана в ответ на действия ЕС приостанавливает всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области терроризма, [оборота] наркотиков и по беженцам", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что "Иран серьезно осуждает это решение и считает его безосновательным".

По его словам, "иранская сторона рассматривает возможность введения санкций в ответ на действия ЕС, о чем будет объявлено позже".

В понедельник Евросоюз продлил на год санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации. Таким образом, в черный список по Ирану входят в общей сложности 89 физических лиц и четыре организации. Санкции были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.