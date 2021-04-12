Главы Госдепа и Пентагона обсудят в Брюсселе ситуацию на границе России с Украиной

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация на границе России с Украиной станет одной из главных тем в ходе встреч глав Госдепартамента Энтони Блинкена и Пентагона Ллойда Остина с партнерами по НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки утверждала, что США наблюдают "наращивание агрессии российских сил" на границе. "Госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин встретятся на этой неделе в Брюсселе с партнерами по НАТО. Конечно, это будет одной из главных тем", - сказала она.

"Мы также остаемся в контакте с украинскими представителями на различных уровнях", - добавила пресс-секретарь, отказавшись предвосхищать ход обсуждений.

На вопрос, какие меры против России из-за Украины может предпринять нынешняя американская администрация, представитель Белого дома также не стала вдаваться в подробности. "Мы давно говорили, что будут некоторые последствия - видимые или невидимые. Я не буду сейчас представлять различные варианты. Когда мы будем готовы объявить, тогда объявим и поделимся деталями", - сказала она.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.