Канада отменила выданные разрешения на экспорт вооружения в Турцию

ОТТАВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Канады отозвали ранее выданные разрешения на экспорт канадских вооружений и технологий в Турцию, так как получили доказательства их применения в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы МИД страны Марка Гарно.

"После завершения проверки, в ходе которой были обнаружены убедительные доказательства того, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, использовались в Нагорном Карабахе, я сегодня объявляю об отмене разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года", - сказал он. "Такое [их] использование не соответствует внешней политике Канады и заверениям Турции в отношении их конечного использования", - подчеркнул Гарно.

Министр добавил, что в понедельник обсудил данную ситуацию с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, заявив при этом об озабоченности Канады использованием ее экспортируемых технологий в военных конфликтах, что противоречит законам страны. Он также выразил надежду, что Канада и Турция, являющиеся странами НАТО, смогут в будущем решить этот вопрос.

Осенью прошлого года газета The Globe and Mail сообщила, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе Азербайджан мог использовать турецкие беспилотники, на которых установлено канадское военное оборудование. В конце 2019 года Канада объявила о приостановке поставок любого вооружения в Турцию в свете военной операции "Источник мира", проводимой Анкарой в Сирии, которая, как посчитали в канадском МИД, "подрывает стабильность" в регионе. Запрет действует до июня 2021 года, однако, по данным газеты, в мае 2020 года власти Канады сделали исключение для одной из канадских компаний, которая поставила турецкой фирме по производству беспилотников свои системы наведения. Канадские власти тогда не комментировали, почему сделали такое исключение.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны начали расследование возможного использования канадского военного оборудования в конфликте в Карабахе. В связи с этим Оттава приостановила действие всех разрешений на поставки оружия Анкаре. Теперь после завершения расследования все они отменены.