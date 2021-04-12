Пентагон сообщил о завершении подготовки разных вариантов вывода войск США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Разработка различных вариантов плана вывода американских войск из Афганистана завершена. Это подтвердил в понедельник начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.

"Это все касается физики: <...> сколько надо перебросить человек, сколько техники. Командующие в поле должны иметь резервные планы такого рода, и они смогут проинформировать руководство администрации [США], сказать, сколько на это уйдет времени. И эти планы доступны прямо сейчас", - заявил американский военачальник в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире на ее интернет-сайте.

При этом Макконвилл подчеркнул, что командование воинского контингента США в Афганистане готово к возможным нападениям со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в России), которые могут начаться, если американские силы не покинут страну к 1 мая вопреки имеющимся договоренностям. Кроме того, генерал выразил мнение, что для урегулирования в Афганистане требуется "политическое соглашение какого-то рода".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее предупредила, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Затем госсекретарь США Энтони Блинкен направил президенту Афганистана Ашрафу Гани в письменной форме предложения Вашингтона по активизации процесса урегулирования, которые, как утверждает западная печать, предусматривают в том числе замену правительства в Кабуле временной администрацией с участием талибов.