Киев заявил о необходимости его практической поддержки на случай вооруженного обострения

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Киев считает, что выражения обеспокоенности со стороны других государств в связи с обострением ситуации на востоке Украины может быть недостаточно, и надеется на практическую поддержку на случай эскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения", - отметил он.