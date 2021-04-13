Блинкен намерен встретиться с главой МИД Украины в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель 13-15 апреля может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил в понедельник исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе брифинга, посвященного поездке Блинкена.

Рикер напомнил, что украинский министр встретится в Брюсселе 13 апреля с постпредами стран-членов НАТО в рамках заседания совместной комиссии, на котором будет озвучена необходимость "воздерживаться от эскалации" на границе Украины с Россией. "Мы продолжим использовать возможности для обсуждения [ситуации] с союзниками. Министр иностранных дел Украины будет лично на заседании. Госсекретарь должен будет иметь возможность увидеться [с главой украинского МИД] позднее в Брюсселе", - сказал он.

Сотрудник Госдепа выступил с утверждением о том, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности. При этом конкретных примеров он не привел. Кроме того, Рикер приписал России проведение "кампании дезинформации" против украинской стороны. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию, координируемся с украинскими властями, нашими союзниками и партнерами", - сказал он.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.