США не планируют отзывать своего посла из России

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти США не планируют отзывать из России своего посла Джона Салливана. Об этом ТАСС заявили в понедельник в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать сообщение телекомпании CNN о том, что американский президент Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве.

"[У нас] нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ [о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова]. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.