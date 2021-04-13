CNN: Вашингтон изучает, могут ли санкции против России спровоцировать эскалацию в Донбассе

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена изучает, как запланированные санкции в отношении России могут сказаться на ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, дискуссии по вопросу введения новых антироссийских ограничительных мер, которые включали бы некий "непубличный компонент", состоялись в Белом доме на прошлой неделе. Однако на процесс принятия решения повлияло обострение обстановки на востоке Украины. "Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания РФ новую эскалацию напряженности", - отмечает телеканал.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена закончила обзор действий России, за которым должны последовать очередные рестрикции. По его сведениям, они должны были включать, помимо прочего, высылку части дипломатов РФ из США. Однако позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила эту информацию.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. На этом фоне Байден провел первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоялись контакты между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности действиями РФ у границы с Украиной и подтвердил позицию Белого дома, согласно которой Москве придется "заплатить" в случае "агрессивных действий".