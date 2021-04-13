Замгоссекретаря США по Ближнему Востоку 13-15 апреля посетит Бейрут

ТАСС, 13 апреля. Заместитель госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Хейл с 13 по 15 апреля будет находиться с визитом в Бейруте. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

"Замгоссекретаря по политическим делам Дэвид Хейл отправится в Бейрут с 13 по 15 апреля для проведения встреч со всем кругом лидеров", - говорится в сообщении.

Дипломат планирует выразить обеспокоенность сложившимися в Ливане социально-экономической ситуацией и политическим кризисом. "Хейл призовет ливанских чиновников и партийных лидеров объединиться и сформировать правительство, способное внедрить экономические и государственные реформы", - отметили в Госдепартаменте.

Ранее новостной портал Naharnet сообщил, что Хейл посетит Бейрут 14 апреля и встретится с ливанским президентом Мишелем Ауном, спикером парламента Нахибом Берри и другими политическими лидерами.

По данным издания, эмиссар США намерен обсудить с главой республики перспективы возобновления переговоров с Израилем по демаркации морской границы, прерванные 2 декабря прошлого года. Морская граница между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена. Обе стороны оспаривают принадлежность шельфового блока 9, где могут находиться крупные запасы углеводородов.