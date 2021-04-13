Японский премьер 15-18 апреля посетит США

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 15-18 апреля посетит США, где 16 апреля проведет в Вашингтоне переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом объявил во вторник в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Байденом, - сказал он. - Мы стремимся еще более укрепить японо-американский союз как основу нашей дипломатии и политики в сфере обеспечения безопасности, продемонстрировав это всему миру".

2 апреля американская администрация подтвердила, что личная встреча лидеров двух стран состоится в Вашингтоне 16 апреля. Ожидается, что важными темами обсуждения на ней станут координация политики США и Японии в отношении Китая, ситуация вокруг Корейского полуострова, меры по борьбе с пандемией, по преодолению связанных с ней глобальных экономических проблем. Ожидается, что по итогам переговоров будет принят совместный документ.

Перед поездкой в Вашингтон Суга уже прошел вакцинацию от коронавируса.