Мэр города в США отстранил городского управляющего на фоне убийства темнокожего Райта

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) отстранили от исполнения обязанностей городского управляющего на фоне убийства сотрудницей полиции 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Соответствующее заявление опубликовал в понедельник в Twitter мэр города Майк Эллиотт.

По его словам, решение об отстранении от службы городского управляющего Курта Богэни вступает в силу немедленно, исполняющим обязанности временно назначен его заместитель. Должность городского управляющего не является выборной. Его назначает градоначальник в сотрудничестве с муниципалитетом для решения текущих задач.

Мэр города не уточнил причины отстранения Богэни. При этом телеканал Fox News указывает, что такое решение могло быть спровоцировано тем, что городской управляющий ранее подверг критике призыв Эллиотта немедленно отстранить от исполнения обязанностей сотрудницу полиции, выстрелившую в Райта.

Сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль 20-летнего Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

По словам главы полиции Бруклин-Сентера Тима Гэннона, смерть Райта стала следствием ошибки сотрудницы правоохранительных органов, которая хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из огнестрельного оружия. Она временно отстранена от службы. Инцидент привел к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.