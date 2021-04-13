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МИД КНР выразил Японии протест в связи с решением сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Как отмечает ведомство, такие односторонние действия японской стороны "могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям"

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны решением Японии о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды из аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

"Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, такие односторонние действия японской стороны "могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям".

"Китай намерен обсудить этот тревожный вопрос с международным сообществом и может предпринять ряд контрмер", - говорится в нем.

В конце марта правительство Японии обратилось к Международному агентству по атомной энергии с просьбой провести всестороннюю оценку безопасности планируемого сброса. Tokyo Electric Power и власти страны намерены осуществить сброс накопившейся на станции очищенной воды в океан, однако соседние государства относятся к этому критически.

Теги
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