МИД КНР выразил Японии протест в связи с решением сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны решением Японии о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды из аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

"Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, такие односторонние действия японской стороны "могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям".

"Китай намерен обсудить этот тревожный вопрос с международным сообществом и может предпринять ряд контрмер", - говорится в нем.

В конце марта правительство Японии обратилось к Международному агентству по атомной энергии с просьбой провести всестороннюю оценку безопасности планируемого сброса. Tokyo Electric Power и власти страны намерены осуществить сброс накопившейся на станции очищенной воды в океан, однако соседние государства относятся к этому критически.